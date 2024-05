Investidores reelegem direção da ExxonMobil apesar de controvérsia ambiental

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/05/2024 - 13:06 Para compartilhar:

Os acionistas da gigante do petróleo americana ExxonMobil reelegeram, nesta quarta-feira (29), em uma assembleia-geral, todos os membros da direção da companhia, anunciou o grupo em uma declaração enviada à AFP.

“Nossos investidores enviaram uma mensagem poderosa (…) Seu voto ilustra a convicção de que estamos no caminho certo ao reeleger, por ampla maioria, nossos administradores e repudiar maciçamente as quatro resoluções que teriam dificultado nossa capacidade de criar valor no longo prazo”, assinalou o grupo após iniciar ações contra acionistas ativistas que solicitaram avanços na redução das emissões de gases de efeito estufa.

