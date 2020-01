Investidores latino-americanos buscam controle da Hispanoamérica, da Telefónica

Um grupo de investidores da América Latina lançou uma oferta por uma participação majoritária de 51% na Hispanoamérica, empresa que pertence à Telefónica, num acordo estimado “em pelo menos 10 bilhões de euros”, segundo reportagem do jornal espanhol El Mundo.

A proposta prevê a criação de uma holding latino-americana para integrar a Hispanoamérica, com 51% do capital nas mãos de acionistas locais e a Telefónica com uma fatia de 20% a 25%, informou a publicação.

As negociações ainda estão em estágio inicial, acrescentou o jornal. Fonte: Dow Jones Newswires