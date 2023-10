Investidores estrangeiros ingressam com R$ 309,546 milhões na B3 no dia 10

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 8:53 Compartilhe

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 309,546 milhões na B3 na sessão de terça-feira, 10. No mês de outubro, até o momento, houve retirada de R$ 1,205 bilhão, resultado de compras acumuladas de R$ 75,039 bilhões e vendas de R$ 76,243 bilhões. No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R$ 8,029 bilhões.

No dia 10, o Ibovespa fechou em alta de 1,37%, aos 116.736,95 pontos, e o giro financeiro foi de R$ 20,1 bilhões.

Os investidores institucionais aportaram R$ 36,103 milhões na Bolsa. No mês, houve retirada líquida de R$ 336,497 milhões, refletindo R$ 34,002 bilhões em compras e R$ 34,338 bilhões em vendas. Em 2023, a retirada de capital totaliza R$ 31,23 bilhões.

Os investidores individuais retiraram R$ 391,604 milhões da B3. Em outubro, entraram com R$ 125,174 milhões, resultado de compras de R$ 19,902 bilhões e vendas de R$ 19,777 bilhões. No ano, o investimento por pessoa física está positivo em R$ 10,337 bilhões.

As instituições financeiras investiram R$ 2,39 milhões no dia em questão. No acumulado do mês, houve aporte líquido de R$ 554,298 milhões, com compras de R$ 5,096 bilhões e vendas de R$ 4,542 bilhões. As financeiras retiraram, neste ano, R$ 550,796 milhões.

Por fim, na categoria outros investidores, houve entrada de R$ 43,563 milhões. Em outubro, a categoria entrou com R$ 861,808 milhões, refletindo R$ 1,548 bilhão em compras e R$ 686,353 milhões em vendas.

