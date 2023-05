Investidores de títulos ficam mais cautelosos sobre aperto após alta menor do BCE

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 11:23 Compartilhe

Por Stefano Rebaudo

(Reuters) – Os rendimentos dos títulos de curto prazo dos governos da zona do euro subiram na sexta-feira, mas não conseguiram recuperar todas as perdas de quinta-feira, uma vez que os mercados monetários reduziram suas expectativas de alta de juros depois que o Banco Central Europeu (BCE) diminuiu seu ritmo de aperto.

Todos os formuladores de políticas do BCE, exceto o austríaco Robert Holzmann, apoiaram o aumento de 0,25 ponto percentual na principal taxa de juros do BCE para 3,25%, que segue uma série sem precedentes de aumentos de 0,75 e 0,50 p.p. desde julho passado.

Os mercados monetários estão atualmente precificando menos de dois aumentos de taxa de 0,25 p.p. até o outono, já que os investidores consideram que o BCE pode fazer uma pausa com a taxa de referência em 3,5% se os dados da inflação de maio surpreenderem no lado negativo.

O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos, o índice de referência da zona do euro, subiu 0,06 p.p. para 2,25%, após cair 0,055 p.p. na véspera.

O rendimento alemão de 2 anos, mais sensível às expectativas para as taxas de juros, subiu 0,05 p.p. para 2,58%, após cair 0,145 p.p. no dia anterior.

O rendimento dos títulos do governo italiano de 10 anos subiu 0,06 p.p. para 4,18%, com o spread entre as yields italianas e alemãs de 10 anos, uma medida do sentimento dos investidores em relação aos países mais endividados da zona euro, em 1,91 p.p.

A taxa a termo de curto prazo do BCE para setembro estava em 3,56%, o que implica expectativas de uma taxa de depósito de 3,66% no outono. O forward de junho estava em 3,35%, não precificando totalmente um aumento de taxa de 0,25 p.p.

Os mercados monetários estavam precificando um pico de taxa de depósito em torno de 3,75% antes da reunião de política do BCE.

O formulador de políticas do BCE François Villeroy de Galhau disse na sexta-feira que “a essência do esforço (em termos de aumento das taxas) foi feita” e a mudança no ritmo de aumento das taxas foi um sinal importante.

No entanto, as taxas do BCE terão que subir ainda mais, disse o político lituano Gediminas Simkus na sexta-feira.

O Barclays espera mais dois aumentos de 0,25 p.p.

O BCE anunciou que deixará de reinvestir dinheiro de títulos com vencimento comprados sob seu Programa de Compra de Ativos (APP) de 3,2 trilhões de euros a partir de julho.

Analistas estimam que o balanço do BCE se contraia em cerca de 25 bilhões de euros por mês, em média.

No entanto, “o ponto final significa que o BCE não pode mais suavizar os reinvestimentos. Em julho, o run-off chega a mais de 30 bilhões e em outubro a mais de 50 bilhões”, disse Christoph Rieger, chefe de pesquisa de taxas do Commerzbank.

“Embora o BCE ainda possa usar reinvestimentos flexíveis de PEPP para apoiar a periferia, as tensões terão que aumentar, o que significa que os mercados poderão ficar nervosos”, acrescentou.





Alguns analistas disseram que o impacto da interrupção do reinvestimento de títulos pelo BCE deve ser limitado, já que os emissores da zona do euro já venderam uma grande parte da oferta líquida de títulos esperada para este ano.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias