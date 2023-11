Investidores da OpenAI tentam reconduzir ex-diretor Sam Altman (mídia)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 15:44 Para compartilhar:

Muitos investidores da startup OpenAi, que lançou há um ano a plataforma de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT, estão se mobilizando para devolver o cargo de diretor-executivo a Sam Altman, demitido na sexta-feira pela junta da companhia, informaram meios de comunicação americanos neste domingo (19).

O Wall Street Journal publicou, citando fontes não identificadas, que os grandes investidores da empresa, como Microsoft e a sociedade de capital de risco Thrive Capital, “estão fazendo esforços para reconduzir Sam Altman”.

Microsoft e Thrive são os dois maiores investidores da OpenAI, mas outros com participação menor “estão apoiando esses esforços”.

O New York Times divulgou informações similares.

A OpenAI surpreendeu ao anunciar a demissão com efeito imediato de Altman, uma estrela do Vale do Silício, após uma “revisão deliberativa do conselho [de administração], que concluiu que nem sempre ele foi sincero em sua comunicação com o conselho, o que dificultou sua capacidade de cumprir suas responsabilidades”.

A junta diretora perdeu “confiança em sua capacidade para liderar a OpenAI”, acrescentou a companhia na sexta-feira. “Estamos agradecidos pelas muitas contribuições de Sam na criação e no crescimento da OpenAI. Ao mesmo tempo, acreditamos que é necessária uma nova governança para avançar”.

Desde então, vários diretores da empresa fundada no final de 2015 pediram demissão, particularmente o presidente do Conselho de Administração Greg Brockman, cofundador da companhia.

A sociedade de investimentos Sequoia, que tem participação na startup, “apoia” Altman e Brockman “no que decidirem fazer na sequência, seja uma volta à OpenAI ou a criação de uma nova startup”, informou a emissora CNBC após falar com uma pessoa próxima ao caso.

Segundo fontes do Wall Street Journal, Sam Altman, de 38 anos, “está considerando retornar, mas disse aos investidores que, se voltar, quer uma nova junta diretora e uma nova estrutura de gestão”.

O jornal econômico acrescenta que o executivo também está considerando a criação de uma nova empresa à qual incorporaria ex-funcionários da OpenAI, entre eles muitos dos que saíram após sua demissão.

“Ele deve decidir entre as duas opções neste mesmo fim de semana”, afirma a publicação.

Desde que a primeira versão do ChatGPT foi disponibilizada online, em 30 de novembro de 2022, milhões de pessoas já o utilizaram para escrever mensagens, pedir uma receita de comida ou inventar uma história para contar a seus filhos.

