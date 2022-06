Investidores começam a voltar para cripto, com aposta de que bitcoin está perto do piso

Por Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) – Conforme o inverno das criptomoedas continua sobre junho, os primeiros sinais de degelo estão surgindo, com alguns investidores apostando agora que a queda do bitcoin está atingindo um piso, a julgar pelo dinheiro que está indo para fundos listados de criptomoedas, que representam apenas uma fatia do mercado, mas são populares entre os investidores institucionais e de varejo.





Os fluxos de recursos para esses fundos se tornaram positivos no mês passado, com uma entrada média semanal de 66,5 milhões de dólares, uma reversão em relação a abril, quando viram uma saída média semanal de 49,6 milhões, segundo o site de dados CryptoCompare.

“É um movimento liderado em grande parte pelos institucionais e de varejo até certo ponto. Eles estão reconhecendo que a dor já foi sentida e que agora estamos mais perto do fundo do que estamos do topo”, disse Ben McMillan, vice-presidente de investimento da norte-americana IDX Digital Assets.

“Se você está entrando em cripto nestes níveis, uma volatilidade de curto prazo pode valer uma recompensa de longo prazo”, acrescentou. “Muitos investidores institucionais estão começando a considerar criptomoedas como fonte de potencial crescimento de longo prazo.”

Mas é difícil saber se os fluxos de agora vão persistir ou se a tendência nascente será replicada por todo o mercado.

Muitas pessoas também pensarão duas vezes antes de entrarem no mercado novamente, depois de terem sofrido altas perdas quando as criptomoedas foram atingidas por preocupações com o aperto monetário global e o aumento da inflação. O bitcoin perdeu cerca de metade de seu valor desde o pico de novembro, caiu um terço em 2022 e está no fraco patamar de cerca de 30 mil dólares há um mês.

Os dados dos fundos indicam que alguns investidores estão retornando às criptomoedas, embora com a segurança percebida dos produtos negociados em bolsa (ETP) com a promessa de maior liquidez e segurança.

Os ativos sob gestão de vários ETFs de futuros de bitcoin aumentaram na semana passada, de acordo com a Kraken Intelligence. Os ativos do ETF ProShares Bitcoin Strategy cresceram 6%, enquanto os do ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy e VanEck Bitcoin Strategy ETF subiram mais de 3%.

Em comparação, o fundo de bitcoin da ProShares teve saídas de mais de 127 milhões de dólares em abril.

A tendência de alta se estendeu até junho, com as participações globais de ETPs de bitcoin saltando para uma alta histórica de 205.008 bitcoins nos dois primeiros dias do mês, segundo a empresa de pesquisa de criptomoedas Arcane Research.

Em uma indicação de que os investidores estão sendo seletivos e cautelosos, apenas fundos de bitcoin tiveram entradas de recursos, enquanto fundos focados em ethereum e outras criptomoedas ainda sofreram saídas.

AINDA NO VERMELHO

Mas não vamos esquecer que, embora a sorte de alguns fundos possa estar melhorando, a maioria apresentou retornos ruins este ano, já que o mercado de criptomoedas despencou.

Os fundos de ativos digitais dos Estados Unidos perderam 46% em média até agora em 2022, registrando quedas de 22% em maio, segundo a Morningstar.

Todos os produtos de investimento em ativos digitais listados acompanhados pela CryptoCompare perderam dinheiro em maio, com o pior desempenho sendo o produto Digital Large Cap Fund da Grayscale, com uma queda de 38,5%.

As ações do Grayscale Bitcoin Trust, um dos maiores fundos de bitcoin com mais de 19 bilhões de dólares em ativos, estão sendo negociadas com um desconto de 29%, o maior desconto desde sua criação e indicativo de baixa demanda pelo produto.

E, apesar da alta em maio, muitos observadores do mercado esperam que os fluxos para fundos de criptomoedas permaneçam moderados até que os riscos macroeconômicos e regulatórios se tornem mais claros.

“Estamos esperando por uma aposta clara para voltarmos aos mercados”, disse McMillan da IDX. “Há ainda muita incerteza no fronte macro.”