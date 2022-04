Investidor vende grandes fatias no Deutsche Bank e Commerzbank e ações despencam

Um investidor não identificado vendeu participações com valor total de 1,75 bilhão de euros no Deutsche Bank e no Commerzbank, levando as ações dos dois maiores bancos da Alemanha a sofrerem fortes perdas na Bolsa de Frankfurt. Por volta das 7h10 (de Brasília), o papel do Deutsch Bank apresentava queda de 8,25% e o do Commerzbank, de 8,41%.

O Morgan Stanley, que coordenou a venda, disse que o investidor se desfez de 116 milhões de ações do Deutsche Bank, a 10,98 euros por ação, e de 72,5 milhões de ações do Commerzbank, a 6,55 por ação. As fatias vendidas correspondem a 5,6% e 5,8% do capital do Deutsche Bank e do Commerzbank, respectivamente.

Nos primeiros meses do ano, a Cerberus vendeu parte de suas posições no Deutsche Bank e no Commerzbank, após anos de desempenho fraco das ações dos dois bancos. “Seguimos confiantes em nossa estratégia”, afirmou o Deutsche Bank, em resposta a contato do The Wall Street Journal.

“A venda de uma carteira de ações não muda nossa estratégia. O modelo de negócios do banco e sua gestão de riscos vêm mostrando seu valor em tempos desafiadores”, afirmou o Commerzbank ao WSJ. O banco não quis fazer comentários sobre a identidade do vendedor. Fonte: Dow Jones Newswires.

