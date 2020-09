Investidor estrangeiro retirou R$ 1,586 bilhão da B3 no dia 18

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,586 bilhão da B3 no pregão da última sexta-feira, 18, de acordo com dados publicados pela Bolsa na manhã desta terça-feira (22). Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,81%, aos 98.289,71 pontos, com giro financeiro de R$ 27,8 bilhões.

Com viés negativo principalmente do exterior, diante de novos sinais de piora da relação entre Estados Unidos e China e o aumento de casos do novo coronavírus na Europa, a Bolsa atingiu o menor patamar desde 7 de julho. Foi a terceira semana consecutiva de baixa, com perdas de 1,09% no mês e de 15% no ano.

Em setembro, o fluxo dos investidores estrangeiros na B3 está negativo em R$ 3,601 bilhões, resultado de R$ 174,974 bilhões em compras e de R$ 178,576 bilhões em vendas. No ano de 2020, os estrangeiros já retiraram R$ 88,958 bilhões do mercado acionário brasileiro.

