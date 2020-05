Investidor estrangeiro retira R$ 620,456 mi da B3 no dia 22

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 620,456 milhões da B3 no pregão da última sexta-feira, 22. Nesse dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,03%, aos 82.173 pontos, com giro financeiro de R$ 21,3 bilhões.

Em maio, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 7,617 bilhões, resultado de compras de R$ 178,182 bilhões e vendas de R$ 185,800 bilhões.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 77,024 bilhões do mercado acionário brasileiro.