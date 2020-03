Investidor estrangeiro retira da Bolsa valor recorde de R$ 20,971 bi em fevereiro

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 2,513 bilhões da B3 no pregão da última sexta-feira, 28. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,15%, aos 104.171,57 pontos, com giro financeiro totalizando R$ 40,1 bilhões. Embora seja divulgado com dois dias úteis de atraso, os dados do balanço fechado do mês não haviam sido divulgados até as 22 horas da terça-feira, 3. Conforme a Bolsa, o atraso foi ocasionado por problemas técnicos.

O saldo acumulado de recursos estrangeiros na Bolsa encerrou o mês de fevereiro negativo em R$ 20,971 bilhões, novo recorde histórico mensal, resultado de compras de R$ 225,559 bilhões e vendas de R$ 246.531 bilhões.

No ano, em apenas dois meses os estrangeiros já retiraram R$ 40,129 bilhões do mercado de ações brasileiro, volume próximo do recorde registrado no ano inteiro de 2019 (saída de R$ 44,5 bilhões).

Desde o retorno do carnaval, em apenas três pregões os estrangeiros retiraram R$ 8,287 bilhões da B3, diante dos crescentes temores sobre o impacto do surto de coronavírus na economia global e sua rápida expansão fora da China.

Na semana passada, as bolsas dos Estados Unidos tiveram as maiores perdas em uma só semana desde a crise de 2008.