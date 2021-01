Investidor estrangeiro ingressou com R$ 1,298 bi na B3 no dia 29

Os investidores estrangeiros fizeram novo aporte positivo na B3 durante a sessão do último dia 29, entrando com entrada líquida R$ 1,298 bilhão no penúltimo pregão de 2020. Nesse dia, o Ibovespa teve alta de 1,12%, a 119.123,70 pontos e giro financeiro de R$ 25,1 bilhões.

No mês, as entradas de estrangeiros já somam R$ 19,005 bilhões, resultado de compras de R$ 316,561 bilhões e vendas de R$ 297,556 bilhões.

Em 2020, as retiradas de estrangeiros acumulam R$ 32,558 bilhões do mercado acionário brasileiro. No fim de novembro as saídas somavam R$ 51,563 bilhões.

