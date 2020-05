Investidor estrangeiro ingressa com R$ 4,236 milhões na B3 no dia 19

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 4,236 milhões na B3 no pregão da última terça-feira, 19. Nesse dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,56%, aos 80.742 pontos, com giro financeiro de R$ 24,5 bilhões.

Este é o primeiro registro de entradas desde 29 de abril.

Em maio, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 8,374 bilhões, resultado de compras de R$ 143,915 bilhões e vendas de R$ 152,289 bilhões.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 77,780 bilhões do mercado acionário brasileiro.