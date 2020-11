Investidor estrangeiro ingressa com R$ 2,101 bilhões na B3 no pregão do dia 17

Os investidores estrangeiros continuaram com aporte positivo na B3 no pregão de terça-feira, 17, e ingressaram com R$ 2,101 bilhões no mercado acionário à vista, segundo dados da operadora da Bolsa de Valores. Naquele dia, o Ibovespa superou a marca de 107 mil pontos, sustentado por uma procura por ações de blue chips como Petrobras e Vale, fechando em alta de 0,77%, a 107.248,63 pontos, e giro financeiro de R$ 36,5 bilhões.

Foi a quinta sessão neste mês de novembro onde o aporte de estrangeiros superou a marca de R$ 2 bilhões,. Em termos mensais, a entrada chega a R$ 24,761 bilhões. É o maior nível da série de dados mensais, que vem desde o ano de 1995. O aporte deste mês é resultado de compras de R$ 204,436 bilhões e vendas de R$ 179,674 bilhões.

No ano, os estrangeiros retiram R$ 60,125 bilhões do mercado acionário brasileiro. No final de outubro, a saída era de R$ 84,887 bilhões. Novembro não teve, até o momento, nenhum pregão de saída de estrangeiros do mercado à vista.

