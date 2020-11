Investidor estrangeiro ingressa com R$ 1,171 bi na B3 no 1º pregão de novembro

O investidor estrangeiro ingressou com R$ 1,171 bilhão na B3 no pregão da última terça-feira, 3, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 5, pela Bolsa. Naquele dia, o Ibovespa registrou alta de 2,16%, aos 95.979,71 pontos, com giro financeiro de R$ 31,6 bilhões.

Os papéis ligados a commodities comandaram o movimento de recuperação, liderados pelas siderúrgicas, com as eleições presidenciais nos Estados Unidos em foco e resultados melhores que o esperado na safra de balanços animando os investidores.

O montante é resultado de compras de R$ 15,526 bilhões e vendas de R$ 14,354 bilhões.

No ano de 2020, os estrangeiros retiram R$ 83,715 bilhões do mercado acionário brasileiro.

