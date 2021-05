Investidor estrangeiro ingressa com R$ 1,163 bilhão na B3 no dia 14

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,163 bilhão na B3 na sessão do último dia 14 de maio. O montante é resultado de compras em R$ 167,146 bilhões e vendas em R$ 160,616 bilhões. No mês de maio as entradas somam R$ 6,530 bilhões e no ano o fluxo é positivo em R$ 25,710 bilhões.

Na sexta-feira, o Ibovespa registrou alta de 0,97%, aos 121.880,82 pontos e giro financeiro de R$ 37 bilhões, com atenção especial para os resultados da Petrobrás.

Embora tenha trazido alguns números abaixo do esperado, a estatal petrolífera surpreendeu pela queda na alavancagem, além da melhora do market share e do Ebitda no primeiro trimestre.

