Investidor deve analisar cenário de companhias no longo prazo

Se por um lado a divulgação de balanços ajuda o mercado a avaliar suas posições em relação às empresas, especialistas aconselham o investidor iniciante a não tomar decisões só com base na receita e lucro das instituições. “O passado ajuda a dar uma informação boa de como pode ser o futuro. Mas não basta achar que a empresa está sozinha”, diz o professor de finanças da FEA-USP, Keyler Rocha. Para ele, é essencial que o investidor aprenda a analisar o contexto em que as empresas estão inseridas e as perspectivas dos setores em que querem investir. Como se fossem, de fato, abrir um novo negócio.

Além disso, uma análise dos números das empresas, somada à comparação de como evoluíram, pode dar ao investidor informações mais sofisticadas para tomar decisões. “Precisa analisar como a empresa cresceu. Seu endividamento aumentou? O investidor precisa ver qual é a estratégia da companhia”, diz a professora de finanças da Fundação Dom Cabral, Virgínia de Oliveira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.