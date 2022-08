Investidor ativista Elliott vende fatia restante no SoftBank, diz jornal

reuters 16/08/2022 - 11:03 Compartilhe

(Reuters) – O investidor ativista Elliott Management vendeu quase todas as ações restantes do SoftBank após já ter investido até 2,5 bilhões de dólares, disse o Financial Times nesta terça-feira, citando fontes não identificadas.

Elliott já havia reduzido sua participação devido à valorização das ações do conglomerado japonês, apoiada por um programa recorde de recompra. O portfólio do SoftBank foi depois afetado por um colapso nas avaliações de tecnologia, à medida que os investidores se tornaram céticos em relação às ações de alto crescimento investidas pela companhia.

Com isso, as ações do SoftBank perderam quase metade do valor. O grupo reportou este mês uma perda de 50 bilhões de dólares em seu braço de investimento Vision Fund no até junho.

O tamanho e o momento exatos da recente venda são desconhecidos, mas ocorreram no início do ano, pois o SoftBank foi afetado pela desaceleração da tecnologia, disse o jornal.

Elliott havia pedido que o SoftBank recomprasse ações e aumentasse a independência de seu conselho.

O SoftBank se recusou a comentar, enquanto Elliott não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. As ações do SoftBank caíram cerca de 2,5%.

(Por Mrinmay Dey, Sam Nussey e Makiko Yamazaki)