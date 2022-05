Inverno Solidário: saiba como fazer doações para pessoas em situação de rua

Nesta semana, um frio intenso atingiu diversas regiões do Brasil. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), capitais das regiões Sul e Sudeste registraram temperaturas abaixo de 10ºC, enquanto a mínima em São Paulo foi de 6ºC, com a sensação térmica de -2°C.

Na última terça-feira (10), o governo de São Paulo lançou a campanha “Inverno Solidário 2022”, com o objetivo arrecadar cobertores. As doações poderão ser entregues nos pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.





A população pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da Central 156 (ligação gratuita). O serviço funciona 24 horas por dia e a solicitação pode ser anônima.

A IstoÉ fez uma lista de entidades e pontos de coleta que arrecadam roupas e cobertores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Veja abaixo!

Cobertores novos para a campanha do governo de SP

Estações da CPTM (até 21 de setembro)

Todas as estações das linhas 7 – Rubi, 8 – Diamante (exceção das estações Amador Bueno e Santa Rita), 9 – Esmeralda, 10 – Turquesa, 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade.

Estações do Metrô (até 21 de setembro)

Todas as estações das linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata.

Terminais da EMTU (até 21 de setembro)

Terminais São Mateus, Santo André Oeste, Santo André Leste, São Bernardo do Campo, Piraporinha, Diadema, Jabaquara, Taboão, CECAP, Vila Galvão, Luiz Bortolosso, Cotia e Carapicuíba.

Poupatempo (até 21 de setembro)

Todas as unidades de São Paulo.

Pontos de doação de roupas e cobertores em SP

São Miguel Arcanjo

Rua Taquari, 1100 (Belenzinho, Centro de São Paulo)

Casa de Oração do Povo da Rua

Rua Djalma Dutra, 3 (Luz, Centro de São Paulo)

Entrega por SP

Rua Harmonia, 1275 – Vila Madalena

Rua João Moura, 613 – Pinheiros

​Avenida Paulista, 2537, 9º andar – Bela Cintra

R. Clodomiro Amazonas, 889 – Vila Nova Conceição