Invasor do Capitólio é morto em abordagem policial após ser indultado por Trump

Um dos indultados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por participar da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, Matthew Huttle foi morto durante uma abordagem policial em Indiana.

A polícia local relatou que um agente fez os disparos contra o suspeito após um conflito, conforme reportou o jornal New York Post. De acordo com as autoridades, Huttle tinha uma arma no carro. Um dos detidos pela invasão ao Capitólio, ele deixou a prisão em julho de 2024

Em 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiadores de Trump depredaram a sede do Poder Legislativo americano após o republicano perder a eleição para o ex-presidente Joe Biden.

Cumprindo uma promessa de campanha, Trump assinou decretos que livraram cerca de 1.500 baderneiros de suas penas assim que retornou à Casa Branca. Um dos mais conhecidos pelo episódio, Jacob Chansley, o “Viking do Capitólio”, comemorou o indulto prometendo “comprar algumas armas”.