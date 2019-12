Destaque do canal Arte1 de quinta, 12, às 20h15, será o especial Todos Juntos – Uma Ode Global à Alegria. Nele, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) encerra a temporada 2019 executando com a Nona Sinfonia de Beethoven.

A apresentação na capital paulista será a primeira de um total de oito, que serão feitas nos cinco continentes. Concerto marca a despedida da maestrina Marin Alsop.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.