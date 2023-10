Invasão de domicílio, agressão e morte: ONG denuncia saldo de operações policiais na Maré, no Rio

Edda Ribeiroi Edda Ribeiro https://istoe.com.br/autor/edda-ribeiro/ 13/10/2023 - 15:52 Compartilhe

Com pelo menos quatro operações policiais na semana, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, viveu dias de terror. A organização local Redes da Maré denunciou, em nota, invasões em casas de moradores, agressões físicas, roubos e violência que resultou em morte. Ao todo, 120 mil pessoas foram impactadas diretamente, das 140 mil que residem na região.

“Tivemos registro de, pelo menos, quatro invasões de domicílio, três danos ao patrimônio, três eventos de subtração de pertences, duas ocorrências de violências físicas, uma pessoa ferida e, lamentavelmente, a retirada de uma vida”, informou a organização.

Serviços essenciais, como atendimento em unidades de saúde, foram interrompidos: cinco das sete UBSs deixaram de realizar mais de 2,5 mil atendimentos durante três dias, além da falta de ambulâncias. As escolas também foram impactadas, com 44 escolas municipais e quatro estaduais sem aula, interrompendo a educação de pelo menos 18 mil estudantes.

Nas redes sociais, o governador Claudio Castro vem mostrando o saldo das operações, que prevêem ação de pelo menos 1 mil policiais. Apreensão de pasta base de cocaína, de maconha, retirada de barricadas, veículos e armas apreendidos, entre outros feitos da polícia estadual. Não se viu, no entanto, nenhuma postagem do governo estadual a respeito do homem morte nesta sexta-feira, 13, na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital.

“Há uma crença de que é apenas nas favelas e periferias que estão as redes ilícitas e criminosas, e, talvez seja, por isso, que é nas favelas da Maré, por exemplo, e não na Barra, que a população é submetida ao terror de operações policiais e violações de direitos generalizadas”, mostra a nota da Redes da Maré.

Na última semana, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou envio da Força Nacional. A pedido do governador Cláudio Castro, há um total de R$ 247 milhões em recursos federais alocados no Rio de Janeiro, entre eles os R$ 95 milhões destinados para a construção de presídios de segurança máxima.

“Operação, correria, medo e tensão durante o feriado. As operações policiais inviabilizam a rotina dos cidadãos de favela e ignoram a possibilidade de lazer e de descanso. Nesta manhã, em meio ao feriadão acontece a 4ª operação policial no Complexo da Maré, somente nessa semana. Quem precisa sair para trabalhar, sai sob o risco dos tiros e quem fica em casa também não se sente seguro”, escreveu a deputada estadual Renata Souza (PSOL) nas redes sociais.

Uma equipe da ong está disponível, com o núcleo de Direito à Segurança Pública e acesso à Justiça, no Polo da Redes na Vila do Pinheiro, na Via A1, S/N, ao lado do Ciep Gustavo Capanema. Para denúncias, os moradores também podem enviar mensagens via Whastapp no (21) 99924-6462.

