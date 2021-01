Invasão ao Congresso dos EUA deixa ao menos quatro mortos, diz polícia

A polícia de Washington, capital dos EUA, confirmou que quatro pessoas morreram durante a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, sede do poder legislativo americano, nesta quarta-feira (6).

De acordo com informações divulgadas pelo chefe de polícia Robert Contee, três pessoas morreram em “emergências médicas” e a outra morte confirmada é da mulher que acabou baleada pela polícia do Capitólio no momento da invasão.

Segundo a imprensa americana, ela não resistiu aos ferimentos após ter sido baleada. A polícia não deu detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio, quem disparou e a natureza do ferimento.

As outras três vítimas foram de dois homens e uma mulher, registradas nos arredores do Congresso americano. Segundo Contee, ao menos 14 policiais ficaram feridos, sendo um deles em estado grave.

O chefe de polícia também confirmou a prisão de 52 pessoas, sendo 47 delas por desrespeitar o toque de recolher em vigor na capital americana desde as 18h locais (20h em Brasília).

