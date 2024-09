Inundações no Nepal deixam mais de 140 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 SET (ANSA) – Pelo menos 148 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas em virtude das inundações provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Nepal, especialmente a capital Katmandu.

De acordo com a polícia local, a quantidade de mortos poderá aumentar ainda mais nas próximas horas.

As autoridades do distrito de Dhading revelaram que 36 pessoas que estavam em três veículos diferentes morreram em um deslizamento de terra que atingiu uma rodovia localizada no sul de Katmandu.

Ao todo, mais de três mil pessoas estão envolvidas em operações de resgate com helicópteros e barcos, segundo um porta-voz do Ministério do Interior do Nepal.

O clima neste domingo (29) no Nepal melhorou, o que possibilitou melhores condições para as operações de resgate, recuperação e limpeza nas áreas inundadas. (ANSA).