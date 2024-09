Inundações no Nepal deixam 192 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 5:58 Para compartilhar:

Ao menos 192 pessoas morreram no Nepal depois das fortes chuvas que provocaram inundações na capital, Katmandu, e em outras regiões do país, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira.

Grandes áreas do leste e centro do país sofreram inundações desde sexta-feira, assim como bairros inteiros da capital, após as cheias de vários rios.

“Pelo menos 192 pessoas morreram e 31 continuam desaparecidas”, afirmou à AFP Rishi Ram Tiwari, porta-voz do Ministério do Interior.

O Ministério do Interior atualizou o balanço da tragédia e informou que pelo menos 170 pessoas morreram e 42 continuam desaparecidas.

O balanço anterior era de 170 mortos e 42 desaparecidos.

“Nossas prioridades são a busca e o resgate, incluindo pessoas isoladas nas estradas”, acrescentou o porta-voz.

“Voltamos esta manhã (domingo) e tudo havia mudado. Não conseguíamos nem abrir as portas de casa, estavam bloqueadas pela lama”, disse Kumar Tamang, um homem de 40 anos, que mora em uma comunidade carente e precisou fugir no sábado, quando a água invadiu sua casa.

“Ontem, estávamos com medo de que a água nos matasse e hoje não temos água para limpar”, disse.

Algumas pessoas buscaram refúgio nos telhados dos imóveis e outras tentaram fugir avançando pela água lamacenta.

“Estou com medo. Nunca vi tanta destruição”, declarou no sábado Mahamad Shabuddin, dono de uma oficina de motos, perto do rio Bagmati.

O rio Bagmati e seus afluentes, que atravessam Katmandu, sofreram cheias e inundaram os bairros próximos.

Ao menos 35 vítimas fatais das inundações estavam em três veículos e foram soterradas por um deslizamento de terra em uma rodovia ao sul de Katmandu, segundo o porta-voz da polícia, Dan Bahadur Karki.

Mais de três mil pessoas participam nos trabalhos de resgate, com o apoio de helicópteros e embarcações.

O ministro do Interior informou que mais de três mil desabrigados foram resgatados.

O Vale de Katmandu registrou 240 milímetros de chuva em 24 horas, entre sexta-feira e sábado, informou a agência meteorológica nepalesa ao jornal ‘Kathmandu Post’.

Este é o maior nível de chuva registrado na capital do país desde pelo menos 1970, segundo a agência.

O departamento de hidrologia e meteorologia afirmou que, segundo dados preliminares, as estações em 14 distritos registraram recorde de chuva nas 24 horas anteriores à manhã de sábado.

A temporada de monções, de junho a setembro, provoca mortes e danos no sudeste asiático todos os anos, mas o número de inundações e deslizamentos de terra aumentou nos últimos anos. Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentaram a frequência e gravidade dos fenômenos.

