Inundações no Afeganistão deixam mais de 300 mortos, diz ONU

Ansa 11/05/2024 - 13:01

CABUL, 11 MAI (ANSA) – Mais de 300 pessoas morreram em virtude das inundações repentinas que atingiram a província de Baghlan, no Afeganistão.

De acordo com um relatório provisório elaborado pelo Programa Alimentar das Nações Unidas (PAM), as cheias extremamente violentas registradas ontem (10) deixaram ao menos 311 vítimas.

O porta-voz do governo Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou nas redes sociais que “centenas sucumbiram a essas inundações calamitosas”. Ele acrescentou que o mau tempo na região resultou em “perdas financeiras significativas”.

O Ministério da Defesa do país informou que militares já deram início a uma operação para evacuar os moradores de Baghlan e resgatar pessoas presas em suas casas.

A União Europeia, através da porta-voz da política externa da UE, Nabila Massrali, informou que está “chocada” com as inundações no Afeganistão e garantiu que vai apoiar a população local. (ANSA).