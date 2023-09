Inundações na Líbia deixaram mais de 3.800 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 16:59 Compartilhe

As inundações provocadas pela tempestade Daniel na Líbia, há cerca de duas semanas, deixaram mais de 3.800 mortos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades do país neste sábado (23).

A tempestade, que devastou a cidade de Derna, no leste do país, deixou ao menos 3.845 mortos, de acordo com o último balanço provisório, informou Mohamed Eljarh, porta-voz de um comitê que organiza as operações de resgate, formado pelo governo oriental.

O número, entretanto, inclui apenas os corpos que foram sepultados e registrados pelo Ministério da Saúde, disse ele, alertando que o balanço deve aumentar.

Também não foram contabilizados os corpos enterrados por moradores pouco depois da catástrofe.

Autoridades e organizações humanitárias internacionais calculam que ainda há mais de 10.000 desaparecidos.

A tempestade Daniel atingiu, sobretudo, a região de Derna, cidade com 100 mil habitantes às margens do Mar Mediterrâneo.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 43.000 pessoas foram deslocadas diante das inundações.

Devastada por divisões desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia é governada por duas administrações rivais: uma em Trípoli (oeste), reconhecida pela ONU e liderada por Abdelhamid Dbeibah, e a outra no leste, encarnada pelo Parlamento e afiliada ao poderoso marechal Khalifa Haftar.

bur-ila/fka/hme/jvb/meb/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias