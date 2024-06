Inundações e deslizamentos causam danos e evacuações na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

AOSTA, 30 JUN (ANSA) – Uma onda de mau tempo, com intensas tempestades, chuvas e granizo, atingiu neste domingo (30) várias áreas montanhosas das regiões do Piemonte e do Vale de Aosta, no norte da Itália, e provocou grandes danos devido a deslizamentos de terra, transbordamento de rios e inundações.

Diversas pessoas precisaram ser evacuadas de alguns territórios, enquanto outras ficaram presas em abrigos. A situação de emergência também afetou a França, onde foram registrados três mortos, e a Suíça, que somou duas vítimas, até o momento.

De acordo com as autoridades locais, as equipes de resgate evacuaram de helicóptero dezenas de cidadãos em um abrigo de montanha no Piemonte, onde as inundações em decorrência das fortes chuvas provocaram o transbordamento de dois riachos da zona.

Os danos em diversas zonas montanhosas do Piemonte levaram o governador regional, Alberto Cirio, a solicitar a declaração do estado de emergência.

“Nossos técnicos trabalham e chegam às áreas afetadas para uma primeira avaliação dos danos e para finalizar junto aos municípios as primeiras intervenções urgentes”, declarou ele, enquanto imagens de carros com vidros quebrados devido ao forte granizo e de alguns veículos sendo levados por correntes de água foram divulgados.

No município de Cogne, no Vale de Aosta, que está isolado porque a única estrada de ligação está fechada desde ontem devido aos danos causados pelo mau tempo, “a principal emergência é a evacuação das pessoas que têm que descer para o vale”.

“Estamos fazendo isso com voos de helicóptero, precisamos retirar pelo menos 300, mas os números não são precisos para agora”, relatou à ANSA o prefeito de Cogne, Franco Allera, afirmando que grande parte eram residentes e turistas e revelando que a vila está sem água.

Segundo ele, “o aqueduto foi levado pela torrente” e as autoridades estão pensando em “um reparação provisória a fazer, entre esta noite e amanhã, para podermos encher a bacia de carregamento”.

Ontem à noite, depois do agravamento da situação, o parque de campismo Gran Paradiso também precisou ser evacuado. “No nosso hotel acolhemos os deslocados, os que pudemos, cerca de 30 pessoas”, explicou à ANSA Christine Cavagnet, que com a sua família gere o hotel Herbetet, em Valnontey.

Danos significativos também ocorreram na estrada municipal de Valnontey, onde tanto a rede elétrica como o aqueduto ficaram danificados. (ANSA).