Inundações deixam seis mortos na Índia e em Bangladesh

Ao menos seis pessoas morreram nas inundações provocadas por chuvas torrenciais no nordeste da Índia e em Bangladesh, informaram as autoridades nesta quarta-feira (3) as autoridades locais.

Em Bangladesh, duas pessoas, incluindo um refugiado rohingya, morreram em deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas, revelou à AFP o comandante da polícia Jahirul Hoque Bhuiyan.

Autoridades nos campos que abrigam refugiados rohingyas, procedentes de Mianmar, transferiram alguns habitantes por medidas de segurança, acrescentou.

As inundações mais devastadoras ocorreram na região de Sylhet, no nordeste do país, onde mais de 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas inundações repentinas, informou Abu Ahmed Siddique, um funcionário do governo local.

“As cidades, estradas e a maioria de suas casas foram inundadas”, disse.

O fluxo dos rios nesta região aumentou após as fortes chuvas que atingiram o nordeste da Índia, na fronteira com Bangladesh, segundo Kamrul Hasan, secretário do Ministério de Gestão de Catástrofes.

Centenas de abrigos de emergência foram estabelecidos nas imediações Sylhet para receber pessoas que precisaram abandonar as suas casas.

Bangladesh, país de baixa altitude com quase 170 milhões de habitantes, está entre os mais vulneráveis às consequências da mudança climática, segundo o índice mundial de riscos climáticos.

A intensificação da temporada de chuvas e a aceleração do degelo das geleiras no Himalaia alteram o nível do Ganges e do Brahmaputra, dois rios sagrados que formam um delta crucial em Bangladesh, alertam os cientistas.

Na Índia, pelo menos quatro pessoas morreram nas inundações no nordeste do país, após as fortes chuvas no sul do estado de Assam, segundo as autoridades locais.

Mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelas enchentes, segundo o governo.

Ao menos 38 pessoas morreram desde maio no estado de Assam, nordeste do país, durante as fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra, segundo as autoridades locais.

O departamento meteorológico indiano emitiu alerta para Assam e os estados vizinhos devido ao risco de mais inundações repentinas.

As inundações provocaram danos em estradas e a Força Aérea resgatou 13 pescadores bloqueados.

Grande parte do Parque Nacional Kaziranga, que está na lista de patrimônio mundial da Unesco e abriga a maior população mundial de rinocerontes de um chifre, foi inundada.

“Os guardas florestais foram alertados”, declarou à AFP Arun Vignesh, funcionário do parque. “Centenas de animais começaram a atravessar a estrada em busca de terrenos mais elevados”, acrescentou.

As monções provocam fortes chuvas e inundações todos os anos no sul da Ásia, mas os cientistas alertam que as mudanças climáticas estão alterando os padrões do clima e aumentando o número de fenômenos meteorológicos extremos.

