Inundações deixam quase 60 mortos no Nepal

AFP 28/09/2024 - 10:08

Inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas no Nepal deixaram pelo menos 59 mortos e as equipes de resgate procuram 44 desaparecidos, informou a polícia neste sábado.

Os desastres relacionados com as chuvas são comuns no sul da Ásia durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentam a frequência e gravidade dos fenômenos.

Grandes áreas do Nepal estão inundadas desde sexta-feira, o que provocou um alerta sobre o risco de cheia repentina de vários rios.

“Até o momento, o balanço é de 59 mortos, 36 feridos e 44 desaparecidos”, disse à AFP o porta-voz da polícia do Nepal, Dan Bahadur Karki.

Karki informou que mais de 200 incidentes de inundações e deslizamentos de terra foram relatados e que o número de mortos provavelmente aumentará.

Os rios na área da capital, Katmandu, sofreram cheias, o que provocou inundações em várias residências.

Basanta Adhikari, porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres do Nepal, afirmou que as autoridades estão trabalhando para resgatar e fornecer ajuda às pessoas afetadas pelas inundações.

Mais de 3 mil integrantes das forças de segurança foram mobilizados para as operações de resgate.

Várias rodovias foram bloqueadas por deslizamentos de terra. Todos os voos procedentes de Katmandu foram cancelados na sexta-feira à noite.

