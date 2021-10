Inundações deixam mais de 150 mortos na Índia e no Nepal

NOVA DÉLHI (Reuters) – Mais de 150 pessoas morreram em inundações na Índia e no Nepal nos últimos dias, quando fortes chuvas de monções causaram enchentes repentinas que destruíram casas, plantações e infraestruturas e deixaram milhares ilhados.

O Estado de Uttarakhand, no norte da Índia, foi duramente atingido, com 48 mortes confirmadas, disse o secretário do departamento que gerencia desastres no Estado, S A Murugesan, à Reuters.

Em Nainital, um popular destino turístico no Estado do Himalaia, o principal lago da cidade transbordou, submergindo a principal via e danificando pontes e trilhos de trem.

No distrito de Chamoli, equipes de resgate da Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia continuaram vasculhando os destroços após os deslizamentos de terra causados ​​pelas fortes chuvas.

O ministro do Interior indiano, Amit Shah, visitou as áreas fortemente atingidas nesta quinta-feira.

“Plantações e casas foram destruídas, o que é um golpe severo para as famílias que já lutam com as consequências devastadoras da pandemia de Covid-19”, disse Azmat Ulla, autoridade de alto escalão da Federação Internacional das Sociedades do Crescente Vermelho.

“O povo do Nepal e da Índia está espremido entre a pandemia e o agravamento dos desastres climáticos, que têm impactado fortemente milhões de vidas e meios de subsistência.”

Cerca de 42 pessoas morreram na última semana no Estado de Kerala, no sul da Índia, de acordo com um comunicado do gabinete do ministro-chefe.

No Nepal, que faz fronteira com a Índia, pelo menos 77 pessoas morreram.

(Por Saurabh Sharma em Lucknow e Jose Devasia em Kochi)

