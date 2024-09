Inundações deixam 10 mortos e 18 desaparecidos no Nepal

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Ao menos 10 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas no Nepal, informaram as autoridades do país neste sábado.

As autoridades alertaram, após o início das chuvas na sexta-feira, para possíveis inundações repentinas em vários rios.

O fluxo dos rios na capital, Katmandu, aumentou e provocou inundações em várias residências próximas das margens.

Mais de 3 mil integrantes das forças de segurança foram mobilizados para as operações de resgate.

Várias rodovias foram bloqueadas por deslizamentos de terra. Todos os voos procedentes de Katmandu foram cancelados na sexta-feira à noite.

