Intoxicação por monóxido de carbono: entenda como gás inodoro pode ter matado casal em pousada

O casal paulista Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, foi encontrado morto no sábado, 24, em uma pousada de Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Como não havia sinais de arrombamento e violência nos corpos, surgiu a hipótese de intoxicação por monóxido de carbono pela fumaça de uma lareira.

Os dois chegaram ao chalé Aroma de Jasmim para passar o fim de semana. No sábado de manhã, o proprietário da pousada percebeu que a bomba de água do banheiro permanecia ligada. Ele entrou em contato com o casal, mas não obteve sucesso.

Na sequência, o proprietário usou uma chave reserva para abrir o imóvel e encontrou Walter e Alessandra caídos. A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação para descobrir a causa das mortes.

O que é o monóxido de carbono?

O monóxido de carbono é um gás produzido a partir da queima de carvão ou madeira com pouco oxigênio, sua fórmula é conhecida como CO. Ele é importante para a indústria e, no primeiro momento, não é nocivo.

“O problema começa quando o monóxido de carbono é inalado por muito tempo, porque ele se liga à hemoglobina, que é composta por ferro, presente nos glóbulos vermelhos e responsável por transportar o oxigênio pelo sistema circulatório”, explicou o químico Henrique Eisi Toma, que é professor titular na Unidade de São Paulo (USP), em entrevista à IstoÉ.

Com essa perda do oxigênio pelo sistema circulatório, a pessoa começa a sentir falta de ar, dor de cabeça, náuseas e pode até ficar inconsciente.

“A solução rápida é a pessoa sair do local onde tem bastante monóxido de carbono e respirar, pois ele sai do nosso organismo com certa facilidade. Porém, se a pessoa estiver dormindo, fica um pouco mais complicado”, acrescentou o professor.

Com o calor produzido pela ladeira, a pessoa pode acabar dormindo e, sem perceber, passa a inalar o monóxido de carbono, que é inodoro (não possui cheiro). Como está adormecida, ela não nota o mal estar e desmaia por conta da intoxicação.

“A morte demora um pouco para acontecer. O primeiro órgão a ser afetado é o cérebro, que depois de cerca de quatro minutos sem oxigênio sofre danos irreversíveis”, explicou Henrique Eisi.

Por conta disso, o professor faz o alerta para as pessoas não dormirem na frente das lareiras. “Os estabelecimentos também podem comprar sensores de monóxido de carbono, que não são caros, e avisar os hóspedes sobre os cuidados que devem ter”, finalizou.

