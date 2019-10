INTL FCStone eleva estimativa de produção da safra verão 2019/20 de milho

São Paulo, 2 – A consultoria INTL FCStone elevou a estimativa de produção brasileira da safra verão de milho na temporada 2019/20 de 26,3 milhões de toneladas para 26,85 milhões de toneladas. O motivo da revisão, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 2, é o tempo favorável e o plantio acelerado no Paraná e no Rio Grande do Sul. A consultoria alerta, entretanto, para os estoques de passagem, que devem ser baixos em decorrência das exportações recordes esperadas na safra 2018/19.

Há a possibilidade, também, de menor disponibilidade do cereal no primeiro semestre. “A safra verão 2019/20 na casa de 26 milhões de toneladas representa um volume muito menor em comparação com a safrinha (segunda safra), o que traz preocupações quanto à disponibilidade do cereal no primeiro semestre do ano”, disse, em comunicado, a analista de Inteligência de Mercado da FCStone, Ana Luiza Lodi.

A consultoria divulgará a primeira estimativa para a safrinha de milho em dezembro deste ano.

A consultoria manteve a estimativa de produção de soja do País em 121,4 milhões de toneladas. Embora tenha reduzido a área plantada projetada, o aumento na estimativa de produtividade fez com que a produção não se alterasse.

“O plantio da soja ainda está muito no começo, uma vez que as chuvas não se normalizaram em grande parte do País. Mesmo com preocupações quanto a atrasos, ainda é muito cedo para falar que haverá algum prejuízo à safra de soja”, analisou Lodi.