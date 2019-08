INTL FCStone: cenário político na Argentina pode afetar a oferta de soja

Hong Kong, 14 – O cenário político na Argentina terá um “grande impacto” na situação da soja no país, observa a consultoria INTL FCStone, em comunicado. A consultoria avalia que a forma como os agricultores vão reagir aos eventos políticos permanece incerta, mas que eles provavelmente vão reter a oferta de soja até depois da eleição do país, em outubro, em virtude da possível maior desvalorização da moeda local no exterior.

“De qualquer forma, parece que os eventos na Argentina vão desacelerar as vendas dos agricultores pelo menos nos próximos três ou quatro meses, quando a China precisará da soja argentina”, considera a INTL FCStone. Fonte: Dow Jones Newswires