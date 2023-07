Intitulado de ‘viado da família brasileira’, Carmo Dalla Vecchia é casado com autor famoso e tem um filho

“Fui fazer uma cena com o ator que ia fazer meu namorado, e não tinha nada de mais. Eu, naquele momento, de uma maneira ridícula, fiquei constrangido. Sendo que eu sou essa pessoa que falei abertamente sobre sexualidade. É porque dentro do meu corpo está essa história: publicamente, nunca mostrei minha sexualidade daquela maneira”.

‘Viado da família brasileira’

Na atração, Dalla Vecchia ainda comentou sobre ter revelado sua sexualidade em 2020: “Resolvi falar porque tinha uma necessidade muito grande de pertencimento e seria a maneira de eliminar o preconceito que existia em mim. Sou muito parado na rua por mães, que vêm me agradecer”.

“Consegui fazer algo reverso com o preconceito. Hoje me intitulo no Instagram como ‘viado da família brasileira’. Consigo tocar o coração das pessoas de uma forma mais tranquila”, completou.

Carmo Dalla Vecchia é casado com autor famoso e tem um filho

Carmo Della Vecchia é casado com João Emanuel Carneiro, 52, que é autor de diversas novelas da Globo, como ‘A Favorita’ (2008) e ‘Avenida Brasil’ (2012). Os dois são pais de Pedro, de 3 anos, e estão juntos há 18 anos.

Em recente entrevista à revista GQ, Della Vecchia falou sobre a relação duradoura com João. “Acho que a gente é sempre novidade um para o outro. Isso é um grande segredo. A gente tem muito assunto, conversamos muito, somos muito educados um com o outro”, contou.



Carmo Della Vecchia e João Emanuel Carneiro (Reprodução/Instagram)