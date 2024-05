Intesa Sanpaolo lucra mais que o esperado no 1º trimestre, mas ação cai em Milão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 8:42 Para compartilhar:

O Intesa Sanpaolo teve lucro líquido de 2,3 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, 17,6% maior do que o ganho de 1,96 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo banco italiano nesta sexta-feira.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,17 bilhões de euros entre janeiro e março. A receita operacional – principal métrica do Intesa Sanpaolo – teve expansão anual de 11,1% no trimestre, para 6,73 bilhões de euros. Apenas a receita com juros avançou 21%, a 3,93 bilhões de euros.

Por volta das 8h15 (de Brasília), a ação do Intesa Sanpaolo caía 0,8% na Bolsa de Milão. *Com informações da Dow Jones Newswires.