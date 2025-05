Interventor convoca eleições na CBF para dia 25 de maio

SÃO PAULO, 16 MAI (ANSA) – O interventor nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para chefiar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando José Sarney, convocou para o dia 25 de maio a próxima eleição da entidade máxima do futebol do país.

O pleito, que pretende eleger o sucessor de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência na última quinta-feira (15), acontecerá um dia antes da apresentação e da primeira convocação de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira.

As chapas precisarão ser registradas entre 18 e 20 de maio, enquanto o período de mandato será de 2025 a 2029.

As eleições da CBF servirão para definir o novo mandatário da associação, oito vice-presidentes, três membros ativos do Conselho Fiscal e outros três suplentes. A Assembleia Geral terá as presenças das 27 federações e de todos os clubes das Séries A e B.

Ainda não há informações oficiais sobre os candidatos à presidência, mas a imprensa coloca Reinaldo Carneiro Bastos, atual chefe da Federação Paulista de Futebol (FPF), como um possível participante. (ANSA).