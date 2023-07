Internet reage a vídeo motivacional de Giovanna Antonelli em tom de brincadeira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 11:18 Compartilhe

A atriz Giovanna Antonelli viralizou na internet nesta quarta-feira, 19, após publicar um vídeo em que faz uma brincadeira com um jogo de palavras. De férias na Disney, nos Estados Unidos, a estrela compartilhou uma mensagem motivacional no qual orienta os seus seguidores a escolher sempre o melhor lado da vida.

“Ódio tem quatro letras, amor também! Mentira tem sete letras, verdade também! Chorar tem seis letras, sorrir também! Negatividade tem doze letras, positividade também. Mal tem três letras, bem também!”, aponta ela. “A vida tem dois lados, então escolha sempre o melhor dela!”.

A repercussão do vídeo, no entanto, acontece porque ele foi gravado em um dos quatro parques temáticos da Disney, o EPCOT, simbolizado por uma grande bola de golfe no local. Os internautas ironizaram a felicidade da atriz e entraram na onda da brincadeira.

“Riqueza tem 7 letras. Pobreza também”, escreveu um, que recebeu mais de 10 mil curtidas na publicação. “Disney tem 6 letras. Boleto também”, disse outra. “Disney tem 6 letras, trampo também… Sem opção de escolha por aqui’, pontuou uma das seguidoras.

O vídeo também recebeu algumas críticas sobre a positividade. “Quando tem grana…. Realmente é fácil filosofar na Disney” escreveu um seguidor. “Oh mulher, todo mundo pensa positivo estando no Epcot”, brincou outro.

