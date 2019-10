Internet é cortada em grande parte do Iraque

A conexão à internet foi cortada em grande parte do Iraque nesta quinta-feira, no terceiro dia de manifestações convocadas pelas redes sociais, devido a restrições decididas pelos provedores, segundo um site especializado.

Desde quarta-feira, as redes sociais deixaram progressivamente de estar acessíveis em Bagdá e no sul do país, onde ocorreram protestos. Os manifestantes indicaram que não podiam se comunicar online ou publicar imagens.

Desde então, as restrições se estenderam à rede de internet como um todo, tornando o Iraque um país “amplamente isolado” do mundo, de acordo com o NetBlocks, um observatório internacional de acesso à internet.

Na manhã de quinta-feira, cerca de 75% do país não tinha acesso à internet, depois que as operadoras Earthlink, Asiacell e Zain “cortaram intencionalmente” o acesso à internet, disse a NetBlocks.

O norte do país, incluindo a região autônoma do Curdistão, dominada por outra operadora, não foi afetado pelos cortes.

Durante um movimento social que ocorreu no sul do país durante o verão de 2018, as comunicações via internet e telefônicas com o exterior foram cortadas. Naquele momento, o acesso às redes sociais também foi banido e a conexão de rede foi completamente cortada.

As autoridades iraquianas ainda não comentaram a desconexão de três quartos do país, onde foram estabelecidos toques de recolher em várias cidades.