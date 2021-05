Internet detona De Gea após goleiro perder a 22° cobrança e Manchester United ser vice da Liga Europa

A vida de um goleiro não é fácil. Podendo ser o vilão ou herói em uma partida, os guarda-redes muitas vezes levam a culpa por uma derrota. É o caso de David De Gea, arqueiro do Manchester United. Vice-campeão da Liga Europa na noite desta quarta-feira, o clube inglês perdeu nos pênaltis para o Villareal. Na internet, sobrou para De Gea as críticas. O goleiro perdeu a última das 22 cobranças e não efetuou uma defesa nas penalidades.

Logo ao término da partida e encerramento do jejum de 98 anos do Villareal sem títulos, o nome do espanhol De Gea já assumia o topo dos assuntos mais comentados no Twitter. O arqueiro completa 5 anos sem defender um pênalti.

Confira a repercussão do erro do goleiro.

Quando os jogadores do United verem De Gea no vestiário. pic.twitter.com/GwevKsbvw8 — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) May 26, 2021

De Gea nos pênaltis pic.twitter.com/dlBxj5p3Td — fabricio (@fabricokk) May 26, 2021

De Gea deixou de ser um goleiro top a muitos anos, não sei porquê ainda insistem nele (tudo bem que muitos pênaltis foram bem batidos, mas não é de hoje que ele é FRACO) https://t.co/AMQG75dECw — Ramon (@oramonsouza) May 26, 2021

Tempo sem pegar pênalti de gea 5 anos muralha 14 dias so tempo dirá Quem foi melhor e maior!! pic.twitter.com/BNjJxga6WV — vinimalvadeza (@fcvinijr) May 26, 2021

