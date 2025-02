Internazionale perde para Fiorentina e se afasta da liderança

ROMA, 6 FEV (ANSA) – Em jogo atrasado da Série A da Itália, a Internazionale foi derrotada nesta quinta-feira (6) por 3 a 0 pela Fiorentina no estádio Artemio Franchi, em Florença, e continuará com três pontos atrás do líder Napoli.

O confronto entre os dois times deveria ter sido encerrado em 1º de dezembro de 2024, mas o embate foi suspenso aos 17 minutos da etapa inicial, após Edoardo Bove, da Viola, ter sofrido um mal súbito. Na retomada da partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina contou com o brilho de Moise Kean, que balançou as redes interista duas vezes. Luca Ranieri completou o triunfo toscano.

A Inter de Milão segue na vice-liderança, com os mesmos 51 pontos, três atrás do líder Napoli. A Fiorentina, por sua vez, alcançou a marca dos 42 e subiu para a quarta posição, fechando o conjunto dos classificados à Liga dos Campeões. (ANSA).