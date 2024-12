Internazionale e Atalanta perdem na Champions League

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 20:26 Para compartilhar:

ROMA, 10 DEZ (ANSA) – A Atalanta e a Internazionale entraram em campo nesta terça-feira (10) pela sexta rodada da Liga dos Campeões, mas foram derrotadas por Real Madrid e Bayer Leverkusen, respectivamente.

Em Bergamo, os madrilenhos sofreram, principalmente a partir da metade do segundo tempo, e contaram com boas defesas de Thibaut Courtois para triunfar por 3 a 2.

Os espanhóis abriram o placar com Kylian Mbappé nos 10 primeiros minutos, mas Charles De Ketelaere converteu um pênalti e igualou o marcador no fim da etapa inicial.

Os comandados de Carlo Ancelotti voltaram com tudo do intervalo e abriram dois gols de vantagem com Vinicius Júnior e Jude Bellingham. O nigeriano Ademola Lookman diminuiu para os bergamascos, mas não foi o suficiente para impedir o revés.

Na Alemanha, a derrota da Inter de Milão foi dolorosa, pois aconteceu no apagar das luzes da BayArena, quando os nerazzurri acreditavam que iriam conseguir embolsar ao menos um pontinho fora de casa.

No geral, os nerazzurri foram dominados pelo time treinado por Xabi Alonso, mas Nordi Mukiele aproveitou a confusão dentro da área interista e balançou as redes de Yann Sommer. A Internazionale era o último time que não havia sofrido gols na Champions League.

Com o resultados de hoje, a Inter caiu para a quarta posição, com 13 pontos, mesma quantidade de Leverkusen, Aston Villa e Brest, enquanto a Atalanta ocupa a nona posição, somando 11.

