Internazionale bate Venezia e assume vice-liderança da Série A

ROMA, 12 JAN (ANSA) – A Internazionale visitou neste domingo (12) o Venezia e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 no estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, pela 20ª rodada a Série A da Itália.

O único gol do confronto foi marcado por Matteo Darmian e aconteceu no início da partida, sendo importante para que os nerazzurri assumissem a vice-liderança do campeonato, atrás somente do Napoli.

No geral, a Internazionale não foi muito criativa, tanto que dependeu da trave e do goleiro Yann Sommer para deixar Veneza com três pontos na bagagem.

Os comandados de Simone Inzaghi alcançaram a marca de 43 pontos, um a menos em relação aos azzurri. Além disso, a Inter de Milão, que tem um jogo a menos, ultrapassou a Atalanta, que empatou sem gols com a Udinese.

A situação do Venezia, no entanto, não é boa. O clube é apenas o 19º colocado, com 14 pontos, e está a cinco de distância do Parma, primeiro clube de fora da parte vermelha da classificação. (ANSA).