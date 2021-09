Internautas vão à loucura com atuação de Roger Guedes no Derby: ‘Maior 123 da história’ Atacante do Corinthians marcou os dois gols que deram a vitória do Timão sobre o Palmeiras neste sábado

O Corinthians bateu o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado com dois gols do reforço Roger Guedes. Por causa da atuação de gala, o camisa 123 do Timão se tornou o assunto mais comentado no Twitter brasileiro durante a partida. Os torcedores do clube foram à loucura com o jogo do atacante e encheram as redes sociais de elogios.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Roger Guedes já é o maior camisa 123 da história do futebol? – questionou um internauta após a vitória deste sábado.

– Roger Guedes já virou ídolo – brincou um torcedor do Corinthians empolgado.

E MAIS:

– Não consigo explicar agora mas eu pulei da janela no segundo gol do Roger Guedes, sério – revelou um influenciador digital torcedor do Corinthians.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



A próxima partida do Corinthians será contra o RB Bragantino no próximo sábado pela 23ª rodada do Brasileirão 2021. No campeonato, o Timão ocupa a 6ª colocação com 33 pontos após 22 jogos.

Veja estes e outros tuítes sobre Roger Guedes abaixo.

Roger Guedes já é o maior camisa 123 da história do futebol? pic.twitter.com/tPHNbnPLAt — Sala12 (@OficialSala12) September 26, 2021

Roger Guedes virou idolo ..chora peppa e Felipe Melo. pic.twitter.com/LlhGAGrtJB — FéAlvinegra S (@Fealvinegra_) September 26, 2021

Não consigo explicar agora mas eu pulei da janela no segundo gol do Roger Guedes, sério



— Cid Cidoso  (@naosalvo) September 25, 2021

SILÊNCIO! 123 RÓGER GUEDES ESTÁ EM CAMPO pic.twitter.com/LHtDPE70FZ — Arena mil grau (@arenamilgrau_) September 25, 2021

Vc amigaria cmg? cor favorita: a que o Roger Guedes gostar

maior medo: o Roger Guedes se aposentar

hobby: ver o Roger Guedes jogar

uma qualidade: gostar do Roger Guedes

um defeito: o Roger Guedes não saber quem eu sou

numero favorito: 123

altura: mesma altura que o Roger Guedes — Beatriz Zoccoler (@beatrizoccoler) September 26, 2021

Ver dois gols do Roger Guedes contra o Palmeiras não tem preço é melhor coisa q eu já vi — Luis Farias ©️ (@Luisfariasccp) September 25, 2021

E MAIS:

Veja também