Internautas se chocam ao descobrir condição que afeta a visão de integrante de Black Eyed Peas

Um vídeo de uma entrevista de will.i.am, um dos vocalistas do grupo Black Eyed Peas, viralizou na internet nesta terça-feira (11). Isso porque o integrante conta que Apl.de.Ap tem um problema de visão que dificulta que ele enxergue.





“Apl é cego. Apl não consegue enxergar. Se eu ficar ali e colocar um boné diferente ficar posicionado de forma diferente, ele não vai saber que eu sou eu. Se eu mudar a minha voz, ele me reconhece pela minha voz, minha forma e postura. Ele é legalmente cego. Não pode dirigir, não enxerga cores”, contou ele.

Will revelou, ainda, que os outros integrantes do grupo ajudam Apl a se posicionar no palco.

Apl tem nistagmo, uma condição que provoca movimentos repetitivos e involuntários dos olhos. Com isso, é difícil focar em algo, o que atrapalha a visão. Em 2012, o astro chegou a fazer uma cirurgia que o ajudou a enxergar melhor.