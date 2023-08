Internautas resgatam tweet antigo de Clara Moneke, de ‘Vai na Fé’, detonando Anitta: ‘Racistinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 0:56 Compartilhe

Clara Moneke esteve envolvida em polêmica nesta segunda-feira, 14. Tudo começou após a estrela de “Vai na Fé” posar, em um story no Instagram, ao lado de Anitta e José Loreto.

No Twitter, internautas resgataram uma publicação de Clara de 2020, na qual ela acusa Anitta de racismo. “Anitta oh racistinha desgraçada”, escreveu a atriz, no dia 15 de junho daquele ano.

Coincidentemente, a crítica aconteceu no mesmo dia em que Ludmilla expôs sua briga com a cantora, tendo chamado-a de “ardilosa e manipuladora”. Relembre.

Pouco depois, a atriz apagou o tweet, mas manteve a foto ao lado de Anitta em seu Instagram. Ela não se pronunciou nas redes sociais.

Confira:

