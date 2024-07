Internautas resgatam polêmica entre Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni em meio aos Jogos Olímpicos de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Os atletas do skate street masculino estrearam nesta segunda-feira, 29, nos Jogos Olímpicos de Paris, e Letícia Bufoni ficou responsável por ser comentarista da modalidade nas transmissões da TV Globo.

Com isso, o evento marcou o reencontro entre ela e Kelvin Hoefler, com quem já viveu uma polêmica no passado. Não demorou muito para que os internautas comentassem sobre o momento, que poderia gerar um climão ao vivo.

Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni são tretados, né? E ela tá lá comentando a participação dele — alexandreˢᶜᶜᵖ (@spplay2) July 29, 2024

A Bufoni comentando a performance do Kelvin 🗣🗣🗣🗣 — jupa inocêncio 🌱 (@whoisjupa) July 29, 2024

a leticia bufoni falando sobre o kelvin kkkkkkkkkkkkkkkk mt bom saber sobre o mundo picuinhas do skate street e rir disso — joy y olimpíadas (@jjoycenunes) July 29, 2024

Alguns seguidores foram além e disseram que estão torcendo para que Letícia entreviste Kelvin após a disputa, já que ela entrevistou a medalhista na competição feminina, Rayssa Leal, no domingo, 28.

aí vai ser tão engraçado a bufoni entrevistando o kelvin precisamos dessa medalha e desse entretenimento pic.twitter.com/qPzsgBJpMO — boiadeira da beyoncé (@madrixdista) July 29, 2024

O desentendimento entre Bufoni e Hoefler aconteceu após Letícia não festejar a prata do companheiro de equipe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por isso, os internautas entenderam que havia um racha entre os atletas do skate street brasileiro.

Na época, a skatista disse nas redes sociais que tudo não passou de um mal-entendido: “As pessoas sempre distorcem as coisas, inventam mais, não têm briga. A gente apenas não é amigo próximo”.