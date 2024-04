Internautas resgatam declaração de Belo sobre ter traído Viviane Araújo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/04/2024 - 11:58 Para compartilhar:

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa segue movimentando a internet nos últimos dias. Neste domingo, 21, internautas resgataram uma antiga declaração do pagodeiro, admitindo ter traído Viviane Araújo no passado, mas afirmando que a musa fitness não foi pivô do término.

“Nunca fiz mal nenhum a ela [Viviane]. Se fiz, foi lá atrás. Gracyanne nunca fez nada para Viviane. Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araújo. Traí ela, sim, mas não com a Gracyanne, e ela sabe disso. Nós não fomos santos nessa relação”, declarou Belo ao programa Fofocalizando, há cerca de 5 anos.

A separação de Belo e Gracyanne foi confirmada na última quinta-feira, 18. Gilson de Oliveira, personal trainer, é apontado como possível pivô do término. Ele teria vivido um affair com Gracyanne há alguns meses.