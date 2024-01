Internautas repercutem possível parceria entre Anitta e Melody: ‘Não queremos’

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 02/01/2024 - 23:55 Para compartilhar:

Anitta agitou a web nesta terça-feira, 2, com a notícia de uma colaboração com outro artista — que, segundo especulação de fãs, pode ser uma música com a cantora Melody.

A expectativa de fãs começou após uma rádio de São Paulo anunciar que as cantoras lançariam uma música juntas. Para aumentar as suspeitas, a Girl from Rio ainda publicou em seu perfil no X, antigo Twitter, uma mensagem sugestiva.

“Queria dizer que veio aí o encontro que vocês tanto falavam e a gente fez uma coisa… Será que a gente libera?”, escreveu, misteriosa.

Frente à possibilidade de uma música das cantoras, fãs de Anitta se revoltaram. Durante a noite, a frase “ANITTA NÃO QUEREMOS” ficou entre as mais comentadas da rede social. Apesar disso, a colaboração entre as artistas ainda não está confirmada. Até o momento de publicação desta nota, nenhuma das duas havia se pronunciado acerca do assunto.

