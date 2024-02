Internautas reagem ao lançamento do Apple Vision Pro nos EUA

A última sexta-feira, 2, foi o primeiro dia de comercialização do Apple Vision Pro nos Estados Unidos. O Gadget é chamado de óculos de realidade mista, pois faz com que o usuário tenha uma interface projetada em qualquer lugar.

Diversos vídeos de clientes que já estão utilizando o aparelho na vida real tem sido compartilhado nas redes neste sábado, 3, e surpreendendo os internautas. Em um deles, é possível ver como será assistir a um jogo da NBA com os óculos da Apple.

+Torcedor do São Paulo atira garrafa e quebra vidro de ônibus do Palmeiras

Já na sexta-feira, 2, um vídeo onde o primeiro cliente que comprou os óculos foi compartilhado no X, antigo Twitter. O vídeo mostra ele saindo da loja da Apple em Nova York sendo aplaudido pelos funcionários.

The first person to walk out of the Apple Store with their Apple Vision Pro gets a big round of applause 👏🏻 pic.twitter.com/a9IsMB9Kqp

— Kate Kozuch (@KateKozuch) February 2, 2024